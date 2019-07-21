ФОТОФАКТ: В Бресте прошел велосипедный квест, посвященный Дню пожарной службы и тысячелетию города Бреста

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте прошла велосипедная квест-игра, посвященная Дню пожарной службы и тысячелетию города Бреста.

Квест состоял из 12 этапов, которые включили в себя посещение объектов в черте города имеющие отношения к истории Бреста и службе МЧС, и людям, защищавших город от огня.

На протяжении всех этапов участникам приходилось решать задачи, искать тайники, шифры, пароли. Участие в игре приняли около 20 команд в возрасте от 14 до 65 лет. Организаторами велоквеста выступило Брестское областное управление МЧС при поддержке волонтеров ОО "БРСМ".-0-

Фото Вадима Якубёнка БЕЛТА.