ФОТОФАКТ: В Брестской крепости военную присягу приняли около 100 пограничников

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости 8 июня около 100 пограничников, призванные на срочную службу из Минской, Гомельской и Брестской областей, приняли присягу. В дальнейшем солдаты продолжат обучение по специальности "инспектор пограничной службы" и будут проходить службу в подразделениях Брестской пограничной группы.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета генерал-майор Игорь Буткевич

Начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского полковник Игорь Гутник