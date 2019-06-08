ФОТОФАКТ: В Брестской крепости военную присягу приняли около 100 пограничников

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости 8 июня около 100 пограничников, призванные на срочную службу из Минской, Гомельской и Брестской областей, приняли присягу. В дальнейшем солдаты продолжат обучение по специальности "инспектор пограничной службы" и будут проходить службу в подразделениях Брестской пограничной группы.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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