ФОТОФАКТ: В Брестской области проходит выездное голосование на выборах депутатов

Жительница деревни Большая Курница Брестской области Роза Липова во время голосования
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
17 ноября /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области проходит выездное голосование на выборах депутатов палаты представителей седьмого созыва.-0-
Фото Вадима Якубенка
Во время голосования
Жительница деревни Большая Курница Брестской области Лидия Немчилова во время голосования
Жительница деревни Большая Курница Брестской области Алла Кочуева во время голосования
Жительница деревни Большая Курница Брестской области Валентина Мазур во время голосования
Во время голосования
Жительница деревни Большая Курница Брестской области Анна Мощук во время голосования
Члены избирательной комиссии участка голосования №14 агрогородка Черни Брестской области Сергей Шевчук и Антон Гаврилов обходят дома в деревне Большая Курница
90-летняя жительница деревни Большая Курница Надежда Артихович во время голосования