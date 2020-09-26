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Новости
17:55
Футболистки "Минска" победили "Зорку-БДУ" в матче женского чемпионата Беларуси
Спорт
17:55
Индия готова помочь миру в создании вакцин против COVID-19
В мире
17:54
Заявки на республиканский конкурс "Жатва: и хлебом едины" принимаются до 1 октября
Общество
17:53
Турчин: социальная и транспортная инфраструктура - приоритет в работе властей
Регионы
17:25
Станцию метро "Площадь Победы" открыли для пассажиров
Регионы
17:17
В Беларуси предлагают создать единый реестр пустующих и ветхих домов
Экономика
17:16
ФОТОФАКТ: В Минске прошел чемпионат Беларуси по художественной гимнастики
Спорт
16:50
"Белпочта" бесплатно доставит открытки 1 октября
Общество
16:50
ФОТОФАКТ: В Червене празднуют "Дажынкі"
Регионы
16:40
Пожизненный иммунитет к COVID-19 может сформироваться при тяжелом течении болезни - ученый
В мире
16:23
В Китае разбился небольшой вертолет, погибли три человека
В мире
16:22
Шерстнев: свыше 60% урожая Витебской области сформировали агропромышленные объединения
Регионы
16:08
"Энергетик-БГУ" и "Ислочь" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу
Спорт
15:53
В Испании завод затопило красным вином
В мире
15:38
Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамі"
Президент
15:27
Форум по внедрению умных технологий в реальный сектор экономики откроется в Минске 29 сентября
Технологии
15:14
УСК по Гродненской области отмечает рост случаев мошенничества в интернете
Происшествия
14:56
Трудовые династии в АПК вызывают гордость - Соловей
Регионы
14:47
На северо-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2
В мире
14:40
На жатве в Гомельской области работали более 2,2 тыс. единиц новой техники
Регионы
14:27
Лучших хлеборобов Гомельской области чествовали на "Дажынках" в Мозыре
Регионы
14:09
Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами при крушении самолета в Украине
Президент
14:03
Число новых случаев COVID-19 в России и Украине за сутки выросло
В мире
14:02
Число тысячников на жатве этого года в Гомельской области увеличилось в три раза
Регионы
14:01
Аграрии Гомельской области в этом году на треть увеличили намолот зерновых
Регионы
13:59
Грамотная госстратегия и работа хлеборобов обеспечили продовольственную безопасность - Соловей
Регионы
13:59
Станция метро "Площадь Победы" закрыта
Регионы
13:55
Вопросы, с которыми люди обращаются к власти, должны иметь практическое продолжение - Заяц
Регионы
12:59
РЕПОРТАЖ про учения артиллеристов - на что способны гаубицы, самоходки и "Ураганы"
Общество
12:51
"Беларусь 3" отметит в эфире Международный день музыки
Культура
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26 сентября 2020, 16:50
ФОТОФАКТ: В Червене празднуют "Дажынкі"
На празднике
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червене празднуют "Дажынкі".-0-
Фото Сергея Шелега
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Дажынкi
праздник
сельское хозяйство
уборочная
фоторепортаж
Червень
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Турчин: социальная и транспортная инфраструктура - приоритет в работе властей
Станцию метро "Площадь Победы" открыли для пассажиров
Шерстнев: свыше 60% урожая Витебской области сформировали агропромышленные объединения
Трудовые династии в АПК вызывают гордость - Соловей
На жатве в Гомельской области работали более 2,2 тыс. единиц новой техники
Лучших хлеборобов Гомельской области чествовали на "Дажынках" в Мозыре
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Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный терминал в морском порту
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Турецкий бизнес готов инвестировать в строительный рынок Беларуси
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Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамі"
Мобильные операторы Беларуси и России не договорились об антифродовой работе для отмены роуминга
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В школах нет большого всплеска коронавируса - Мингорисполком
Турчин: социальная и транспортная инфраструктура - приоритет в работе властей
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ФОТОФАКТ: В Червене празднуют "Дажынкі"
Хлеб по осени считают
В Беларуси предлагают создать единый реестр пустующих и ветхих домов
ФОТОФАКТ: В Минске прошел чемпионат Беларуси по художественной гимнастики
Вопросы, с которыми люди обращаются к власти, должны иметь практическое продолжение - Заяц
В Витебской области в ближайшие годы планируют открыть четыре футбольных поля
В Украине приостановят полеты подобных Ан-26 самолетов
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В "Клубе редакторов" заявили: Беларуси нужен больший информационный суверенитет
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Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
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