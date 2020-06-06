ФОТОФАКТ: В филиале "Пищевик-Агро" в Бобруйском районе заготовлено более 2,5 тыс. тонн сочных травянистых кормов

Механизатор Александр Ступень занят на подборке подвяленной травы и упаковке ее в полиэтиленовую пленку

6 июня, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Активными темпами ведется заготовка сочных травянистых кормов в филиале "Пищевик-Агро" ОАО "Красный пищевик" Бобруйского района. В хозяйстве уже заложено в сенажные траншеи 1,5 тыс. тонн сенажа, и 1,0 тыс. тонн заготовлены по новым технологиям – упакованные в полиэтиленовую пленку. Дождливое начало лета не позволяет добраться кормозаготовительной технике в некоторые низкие места – приходится использовать для буксировки энергонасыщенную технику.-0-

Фото Сергея Холодилина