ФОТОФАКТ: В Гомеле 8 Марта прошел "Марафон поздравлений для автоледи"

8 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сотрудники ГАИ провели поздравительно-профилактическую акцию "Марафон поздравлений для автоледи".
В Международный женский день Госавтоинспекция не оставила без внимания женщин-водителей. 8 марта праздничный патруль развернулся на площади Восстания. Для девушек были подготовлены добрые слова и приятные сюрпризы.
Во время акции инспекторы останавливали милых дам исключительно для того, чтобы поздравить с праздником, вручить подарки и цветы.-0-
Фото Сергея Холодилина