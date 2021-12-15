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15 декабря 2021, 21:30

ФОТОФАКТ: В Гомельском колледже бытового обслуживания состоялся областной конкурс Juni Style

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном профессионально-техническом колледже бытового обслуживания состоялся конкурс Juni Style, который определил лучших молодых специалистов Гомельской области в сфере бытового обслуживания. В ходе конкурса были проведены соревнования мастеров причесок, имиджмейкеров и нейл-мастеров.

Нынешний конкурс Juni Style стал вторым по счету и собрал около 70 участников из всех колледжей Гомельской области. Автором проекта и председателем жюри является выпускница колледжа, многократный победитель республиканских и международных чемпионатов по парикмахерскому искусству, призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству в Италии Юлия Иванчикова.-0-

Фото Сергея Холодилина

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