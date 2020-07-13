ФОТОФАКТ: В Гродненской области приступили к уборке льна

13 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Механизаторы ОАО "Дворецкий льнозавод" приступили к тереблению льна-долгунца. В 2020 году предприятию предстоит убрать лен на территории трех районов Гродненской области общей площадью 3,4 тыс. га. Через 7-10 дней механизаторы приступят к оборачиванию льна.-0-

Фото Леонида Щеглова

Механизаторы ОАО "Дворецкий льнозавод" приступили к тереблению льна-долгунца

Механизатор ОАО "Дворецкий льнозавод" Валерий Левшук

Механизатор ОАО "Дворецкий льнозавод" Николай Сидорчик

Механизатор ОАО "Дворецкий льнозавод" Валерий Левшук

Механизатор ОАО "Дворецкий льнозавод" Николай Сидорчик

Директор ОАО "Дворецкий льнозавод" Алексей Зеленухо