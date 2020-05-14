ФОТОФАКТ: В Гродненской области заканчивают укос озимой сурепицы и озимой ржи

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области заканчивают укос озимой сурепицы и озимой ржи. Смесь этих культур предназначена для получения самого раннего зеленого корма. Именно с нее начинается кормозаготовительный конвейер практически во всех сельхозпредприятиях. Развиваясь в осенний и ранневесенний периоды, она дает урожаи зеленой массы в то время, когда другого зеленого корма еще нет.-0-

Фото Леонида Щеглова

Механизатор КСУП эксперементальная база "Октябрь" Павел Жуковский