ФОТОФАКТ: В Гродненском областном драматическом театре шьют защитные маски

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском областном драматическом театре на базе своей мастерской наладили производство защитных масок.

Директор театра Игорь Гедич отметил, что себестоимость изделий очень низкая. Марлевая ткань, например, - неизменный атрибут при создании костюмов, декораций, бутафории. Она всегда есть в наличии. Портные театра также оказались готовы к новой работе. По их словам, работа по пошиву масок не трудоемкая и не отнимает много времени.-0-

Фото Леонида Щеглова