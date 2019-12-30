ФОТОФАКТ: В Гродно 30 декабря открыли новый детский дом семейного типа

На улице Волковича в Гродно 30 декабря открыли четвертый детский дом семейного типа. В нем поселилась семья во главе с родителями-воспитателями Мариной и Николаем Чабан, воспитывающими восьмерых детей.

Дом по типовому проекту в сжатые сроки возвели специалисты "Гродножилстроя". Здесь созданы все условия для комфортного проживания. Общая площадь двухэтажного коттеджа около 300 кв.м. Закуплены вся необходимая мебель, техника, посуда, оборудование. Уютный коттедж построен за счет бюджетных средств и спонсорской помощи.

Фото Леонида Щеглова

Семья родителей-воспитателей Марины и Николая Чабан

Николай Чабан, Председатель Администрации Ленинского района Гродно Иван Курман, Генеральный директор ОАО "Гродножистрой" Олег Ушкевич

Семья родителей-воспитателей Марины и Николая Чабан

Квартал домов семейного типа

Денис, Домианна и Лера