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Новости
20:35
Две иномарки столкнулись на МКАД, виновник ДТП скрылся с места происшествия
Происшествия
20:03
За сутки в Великобритании зафиксировали более 18 тысяч случаев коронавируса
В мире
19:35
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
Регионы
19:05
В США упал воздушный шар, пять человек погибли
В мире
18:35
ФОТОФАКТ: В Гродно большим праздником в центре города отметили День молодежи
Регионы
17:53
Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра
Спорт
17:46
МЧС напомнило о правилах поведения на воде
Общество
17:39
Велосипедист погиб под колесами грузовика в Ошмянском районе
Происшествия
17:30
В БГУ состоялся выпуск офицеров военного факультета
Общество
17:21
Музей МЧС в честь своего 20-летия провел день открытых дверей
Регионы
17:17
На МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл
Происшествия
17:13
Вакцинацию от коронавируса можно проводить при любом уровне антител - ВОЗ
В мире
16:58
ФОТОФАКТ: Соревнования по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошли в Витебском районе
Регионы
16:54
Промпредприятия Беларуси и Казахстана намерены подписать крупные контракты
Экономика
16:38
Лукашенко отметил значительный вклад Зюганова в укрепление многоплановых белорусско-российских связей
Президент
16:28
Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске
Общество
16:08
Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны
Общество
15:45
Белорусы победили словаков на старте квалификации Кубка Европы по баскетболу 3х3
Спорт
15:37
Выпускниками Могилевского института МВД стали около 120 курсантов
Общество
15:35
ФОТОФАКТ: Витебчане отметили годовщину освобождения города
Регионы
15:24
Один абитуриент удален с ЦТ по биологии за мобильный телефон
Общество
15:19
Роман Головченко посетил крупные предприятия Казахстана
Общество
15:11
В Гомельской области активно занимаются спортом около 30 тыс. детей и подростков
Общество
14:49
Число пострадавших от торнадо в Чехии увеличилось до 300 человек
В мире
14:27
В Дзержинске очевидец спас тонувшего мальчика
Происшествия
14:17
Экспорт услуг здравоохранения из Беларуси в КНР в 2020 году составил более $743 тыс.
Общество
14:01
Заблудившегося на болоте в Браславском районе пенсионера нашли живым спустя 12 дней
Происшествия
13:50
Орда: на фестивале "Вытокi" отчетливо чувствуется атмосфера единения
Общество
13:41
Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" выпущены в гражданский оборот
В мире
13:30
За сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID-19, выписаны 845
Общество
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26 июня 2021, 18:35
ФОТОФАКТ: В Гродно большим праздником в центре города отметили День молодежи
Фото Леонида Щеглова
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Гродно
молодежь
праздник
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте
Музей МЧС в честь своего 20-летия провел день открытых дверей
ФОТОФАКТ: Соревнования по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями прошли в Витебском районе
ФОТОФАКТ: Витебчане отметили годовщину освобождения города
Соловей поручил оперативно устранить последствия прошедшей в Гомельской области стихии
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Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир
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О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
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Минздрав рассчитывает получить вакцину "Спутник Лайт" в июле
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Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 113 районах Беларуси
Страны ОДКБ провели тренировку по отработке действий при инциденте на госгранице
Демидов: попытки Запада навязать Беларуси свои правила игры еще больше объединяют народ
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Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
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