ФОТОФАКТ: В Гродно работает школьная ярмарка

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. C 25 июля на площадке торгового центра "Old Citу" в Гродно начала работу традиционная школьная ярмарка. Более 25 производителей представили на ней широкий ассортимент товаров к новому учебному году. В одном месте жители областного центра смогут приобрести все то, что необходимо их детям к школе.
Ярмарка продолжит работу до первых выходных сентября.-0-
Фото Леонида Щеглова
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