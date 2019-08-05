ФОТОФАКТ: В Гродно работает школьная ярмарка

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. C 25 июля на площадке торгового центра "Old Citу" в Гродно начала работу традиционная школьная ярмарка. Более 25 производителей представили на ней широкий ассортимент товаров к новому учебному году. В одном месте жители областного центра смогут приобрести все то, что необходимо их детям к школе.

Ярмарка продолжит работу до первых выходных сентября.-0-

Фото Леонида Щеглова