ФОТОФАКТ: В Гродно можно прокатиться по Неману на ладье эпохи викингов

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский реконструктор Андрей Блажевич за полтора года на хуторе возле Гродно создал копию малой боевой ладьи эпохи викингов 10 века. Восьмиметровая ладья рассчитана на 9 человек. Для своей ладьи Андрей выбрал название "Инггерт", что в переводе с исландского обозначает "Богиня хранит".

Гродненский горисполком поддержал проект и определил место для швартовки судна на Немане недалеко от Нового замка.

Фото Леонида Щеглова