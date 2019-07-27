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ФОТОФАКТ: В Гродно можно прокатиться по Неману на ладье эпохи викингов

Регионы 27.07.2019 | 15:19

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский реконструктор Андрей Блажевич за полтора года на хуторе возле Гродно создал копию малой боевой ладьи эпохи викингов 10 века. Восьмиметровая ладья рассчитана на 9 человек. Для своей ладьи Андрей выбрал название "Инггерт", что в переводе с исландского обозначает "Богиня хранит".

Гродненский горисполком поддержал проект и определил место для швартовки судна на Немане недалеко от Нового замка.

Фото Леонида Щеглова

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