ФОТОФАКТ: В Гродно празднуют День Независимости

3 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Торжественные и праздничные мероприятия проходят на десятках площадок по всему городу. Одной из центральных стала улица Советская. Здесь у памятника Соколовскому жителям и гостям города презентуют гобелен "Гісторыі жывая ніць". Полотно размером почти 1,5х2 м с образом матери Беларуси на тему войны, победы и восстановления родины изготовили на уникальном ткацком станке известная мастерица Елена Шунейко и ее ученица Юлия Бородина.

Балконы на улице Советской стали импровизированной сценической площадкой. Звучит классическая и современная музыка в исполнении артистов города. На площадке у Молодежного центра запланировано выступление квартета гродненской капеллы, а на Советской площади презентуют творческую аллею художников и фотографов. Работают торговые и ремесленные ряды. Праздничные программы организуют и в спальных районах города, в лесопарке Пышки.-0-

Фото Леонида Щеглова