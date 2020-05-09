Кравцов: память о событиях Великой Отечественной войны будет жить в сердцах людей всегда

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Память о событиях Великой Отечественной войны в народе, его сердцах будет жить всегда. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Гродно прошли у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в парке им. Жилибера. Руководство области и города, представители организаций и учреждений, депутатского корпуса, общественных объединений возложили венки к Вечному огню.
"9 Мая для нашего общества, страны значимый день. Сегодня мы чтим память тех, кто ценой собственной жизни завоевал для нас мир и свободу. Благодаря им мы уже 75 лет живем под мирным небом, созидаем, уверенно смотрим в будущее", - отметил Владимир Кравцов. Церемонии возложения венков и цветов к воинским захоронениям проходят по всей области. В регионе более 600 братских могил, мемориальных комплексов.
Владимир Кравцов подчеркнул, что сегодня с особыми чувствами поздравляют ныне здравствующих ветеранов - в области их 332. Всем вручены памятные медали, каждого из них поздравили на дому - с оркестром, выступлениями артистов.
"Сегодня впечатления ветеранов, воспоминания, рассказы о том времени - это гарантия того, что никому не удастся переписать историю. Хотя, к сожалению, такие попытки случаются. Я уверен, что в нашем народе, наших сердцах память от тех событиях будет жить всегда", - отметил Владимир Кравцов.
Праздничные мероприятия в регионе продолжаются. Сегодня в областном центре презентовали книгу о героях войны, именами которых названы городские улицы. Вечером небо над городом раскрасит праздничный салют. В экран площадью 1,3 тыс. кв.м превратится колесо обозрения в парке им.Жилибера в Гродно: на высоте 42 м по вечерам сияет поздравление "С Днем Победы! 75 мирных лет!".-0-
Фото Леонида Щеглова