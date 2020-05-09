Кравцов: память о событиях Великой Отечественной войны будет жить в сердцах людей всегда

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Память о событиях Великой Отечественной войны в народе, его сердцах будет жить всегда. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

Ветеран Великой Отечественной войны Степан Сафонов

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Гродно прошли у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в парке им. Жилибера. Руководство области и города, представители организаций и учреждений, депутатского корпуса, общественных объединений возложили венки к Вечному огню.

"9 Мая для нашего общества, страны значимый день. Сегодня мы чтим память тех, кто ценой собственной жизни завоевал для нас мир и свободу. Благодаря им мы уже 75 лет живем под мирным небом, созидаем, уверенно смотрим в будущее", - отметил Владимир Кравцов. Церемонии возложения венков и цветов к воинским захоронениям проходят по всей области. В регионе более 600 братских могил, мемориальных комплексов.

Владимир Кравцов подчеркнул, что сегодня с особыми чувствами поздравляют ныне здравствующих ветеранов - в области их 332. Всем вручены памятные медали, каждого из них поздравили на дому - с оркестром, выступлениями артистов.

"Сегодня впечатления ветеранов, воспоминания, рассказы о том времени - это гарантия того, что никому не удастся переписать историю. Хотя, к сожалению, такие попытки случаются. Я уверен, что в нашем народе, наших сердцах память от тех событиях будет жить всегда", - отметил Владимир Кравцов.

Праздничные мероприятия в регионе продолжаются. Сегодня в областном центре презентовали книгу о героях войны, именами которых названы городские улицы. Вечером небо над городом раскрасит праздничный салют. В экран площадью 1,3 тыс. кв.м превратится колесо обозрения в парке им.Жилибера в Гродно: на высоте 42 м по вечерам сияет поздравление "С Днем Победы! 75 мирных лет!".-0-

Фото Леонида Щеглова