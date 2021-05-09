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Новости
14:38
ЕС не будет обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года
В мире
14:10
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426
Общество
14:07
В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями
Регионы
14:06
В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы
Президент
14:00
РЕПОРТАЖ: Пока последний солдат не найдет свой покой - история поискового клуба "Виккру"
Регионы
13:58
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"
Регионы
13:32
В России за сутки выявили 8419 случаев заражения COVID-19
В мире
13:22
Головченко: в празднике Победы мы черпаем силы для новых свершений
Общество
13:19
Танцевальным флешмобом поздравила молодежь ветеранов в Могилеве
Регионы
13:13
Среди молодежи ощущаю молодой и себя - ветеран Валентина Баранова
Регионы
13:01
Подписание Президентом декрета означает появление в стране новых защитных механизмов - Орда
Общество
12:59
Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков по случаю 76-й годовщины Великой Победы
Президент
12:59
ФОТОФАКТ: Праздничные гулянья возле Дворца спорта
Регионы
12:42
Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память
Регионы
12:42
С начала пандемии в Польше количество летальных исходов COVID-19 превысило 70 тыс.
В мире
12:29
Эстафету памяти о подвиге победителей необходимо передавать будущим поколениям - Соловей
Регионы
12:28
Караник: 9 Мая - праздник, неподвластный времени
Регионы
12:15
Около 30 тыс. человек пришли в Брестскую крепость отпраздновать День Победы
Регионы
12:07
Станция метро "Площадь Победы" открыта для пассажиров
Регионы
12:02
ФОТОФАКТ: В Гродно празднуют День Победы
Регионы
11:58
Посол Беларуси в Японии принял участие в возложении цветов на могилу Героя Советского Союза Рихарда Зорге
Общество
11:53
Первый в стране магазин государственной символики открыли в Могилеве
Регионы
11:44
SpaceX вновь запустила ракету-носитель со спутниками Starlink
Технологии
11:42
В Витебской области проживают 450 ветеранов Великой Отечественной войны
Регионы
11:39
Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено в Беларуси 10 мая
Общество
11:36
Белорусов всегда будет объединять благодарность ветеранам за их великий подвиг - Турчин
Регионы
11:34
Соловей вручил билеты и значки БРСМ ребятам из разных уголков Гомельской области
Регионы
11:28
Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Президент
11:25
Шерстнев - ветеранам: вы показываете пример высокой духовной силы и преданности Родине
Регионы
11:24
Лукашенко: мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь
Президент
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09 мая 2021, 12:02
ФОТОФАКТ: В Гродно празднуют День Победы
Новости темы
"День Победы"
В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями
В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы
9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно празднуют День Победы.-0-
Фото Леонида Щеглова
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праздник
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями
РЕПОРТАЖ: Пока последний солдат не найдет свой покой - история поискового клуба "Виккру"
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"
Танцевальным флешмобом поздравила молодежь ветеранов в Могилеве
Среди молодежи ощущаю молодой и себя - ветеран Валентина Баранова
ФОТОФАКТ: Праздничные гулянья возле Дворца спорта
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Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
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Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА
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В Беларуси сегодня празднуют День Государственного герба и Государственного флага
Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память
Головченко о декрете Президента: в государстве должен быть план действий для нештатных случаев
Продуктовый набор от сети "Евроопт" к 9 Мая вручен каждому ветерану страны
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426
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