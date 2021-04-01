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01 апреля 2021, 22:01

ФОТОФАКТ: В Гродно выбрали победительницу конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021"

Ксения Жигадло
Ксения Жигадло

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродненском государственном медицинском университете прошел конкурс красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021". В конкурсе приняли участие 13 студенток. Победительницей конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021" стала студентка 2 курса медико-психологического факультета Ксения Жигадло. Первая вице-мисс - студентка 4 курса лечебного факультета Елизавета Гобрик, вторая вице-мисс - студентка 2 курса лечебного факультета Ия Бурак.-0-

Фото Леонида Щеглова

Председатель жюри конкурса красоты помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев
Председатель жюри конкурса красоты помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев
Во время конкурса
Во время конкурса
Студента 1 курса педиатрического факультета Агата Осипчук
Студента 1 курса педиатрического факультета Агата Осипчук
Во время конкурса
Во время конкурса
Вторая Вице-мисс студентка 2 курса лечебного факультета Ия Бурак
Вторая Вице-мисс студентка 2 курса лечебного факультета Ия Бурак
Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Сабина Ачилова
Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Сабина Ачилова
Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Маниша Карунадика
Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Маниша Карунадика
Студента 1 курса педиатрического факультета Агата Осипчук
Студента 1 курса педиатрического факультета Агата Осипчук
Первая Вице-мисс студентка 4 курса лечебного факультета Елизавета Гобрик
Первая Вице-мисс студентка 4 курса лечебного факультета Елизавета Гобрик
Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Маниша Карунадика
Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Маниша Карунадика
Ксения Жигадло
Ксения Жигадло
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