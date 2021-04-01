ФОТОФАКТ: В Гродно выбрали победительницу конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021"

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродненском государственном медицинском университете прошел конкурс красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021". В конкурсе приняли участие 13 студенток. Победительницей конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021" стала студентка 2 курса медико-психологического факультета Ксения Жигадло. Первая вице-мисс - студентка 4 курса лечебного факультета Елизавета Гобрик, вторая вице-мисс - студентка 2 курса лечебного факультета Ия Бурак.-0-

Фото Леонида Щеглова

Председатель жюри конкурса красоты помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев

Во время конкурса

Студента 1 курса педиатрического факультета Агата Осипчук

Во время конкурса

Вторая Вице-мисс студентка 2 курса лечебного факультета Ия Бурак

Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Сабина Ачилова

Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Маниша Карунадика

Студента 1 курса педиатрического факультета Агата Осипчук

Первая Вице-мисс студентка 4 курса лечебного факультета Елизавета Гобрик

Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Маниша Карунадика

Ксения Жигадло