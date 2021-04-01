ФОТОФАКТ: В Гродно выбрали победительницу конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021"

Ксения Жигадло
1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродненском государственном медицинском университете прошел конкурс красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021". В конкурсе приняли участие 13 студенток. Победительницей конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021" стала студентка 2 курса медико-психологического факультета Ксения Жигадло. Первая вице-мисс - студентка 4 курса лечебного факультета Елизавета Гобрик, вторая вице-мисс - студентка 2 курса лечебного факультета Ия Бурак.-0-
Фото Леонида Щеглова
Председатель жюри конкурса красоты помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев
Во время конкурса
Студента 1 курса педиатрического факультета Агата Осипчук
Во время конкурса
Вторая Вице-мисс студентка 2 курса лечебного факультета Ия Бурак
Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Сабина Ачилова
Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Маниша Карунадика
Студента 1 курса педиатрического факультета Агата Осипчук
Первая Вице-мисс студентка 4 курса лечебного факультета Елизавета Гобрик
Студента 3 курса факультета иностранных учащихся Маниша Карунадика
Ксения Жигадло