ФОТОФАКТ: В Гродно выпал снег

6 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси 7 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преимущественно облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

Фото Леонида Щеглова