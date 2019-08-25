ФОТОФАКТ: В хозяйстве "Нива-Барсуки" готовят почву перед севом озимых зерновых

Механизатор Михаил Протасов во время культивации

25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Нива-Барсуки" Кировского района располагается на 6300 гектарах земли, 5000 из которых занимает пахота.

На 24 августа в хозяйстве полностью завершили уборку зерновых и сев рапса. Сейчас здесь проводят предпосевные работы перед севом озимых зерновых.-0-

Фото Олега Фойницкого

Механизатор Николай Таранов во время вспашки

Механизатор Михаил Протасов и директор КСУП "Нива-Барсуки" Иван Рыняк проверяют готовность почвы к посеву

Механизатор Николай Таранов

Директор КСУП "Нива-Барсуки" Иван Рыняк осматривает урожай кукурузы