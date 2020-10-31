ФОТОФАКТ: В Лиозненском районе перезахоронили останки погибших в годы войны солдат

31 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 31 октября в Лиозненском районе перезахоронили останки погибших в годы Великой Отечественной войны солдат. Торжественная церемония состоялась на воинском захоронении в деревне Великое Село. -0-

Фото Александра Хитрова

Выступает председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев

Выступает председатель землячества Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики Валерий Галямин

Военный комиссар Витебска, Витебского и Лиозненского районов Александр Нефедов показывает найденную медаль "За боевые заслуги"