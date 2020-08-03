ФОТОФАКТ: В Логойске прошли первые официальные соревнования по дрифтингу в 2020 году

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной изюминкой соревнования, стало то что они проходили в темное время суток: финальные старты начинались после 21-го часа. Победу праздновал Денис Клищевский из Пинска на Nissan S13, Сергей Сак занял втрое место, замкнул тройку сильнейших Андрей Пискарев. Всего участвовало 20 пилотов из Беларуси, Украины и России. Дрифтинг - техника прохождения поворотов, когда пилот инициирует снос задней оси, при этом управляя автомобилем. На соревнованиях по дрифтингу судьи оценивают скорость, угол заноса, траекторию и зрелищность.-0-
Фото Дениса Костюченко