ФОТОФАКТ: В Логойске закрыли сезон гонок с препятствиями Bison Race

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Логойске закрыли сезон гонок с препятствиями Bison Race. Соревнования прошли на территории горнолыжного комплекса "Логойск" и заняли три дня. Участникам забега необходимо за кратчайшее время преодолеть трассу со множеством разнообразных препятствий. Первым был организован ночной спринт, сегодня прошли состязания в нескольких видах забегов: ниндзя трек, детский ниндзя трек и забег на 15 км. В заключительной гонке сезона приняли участие как белорусы, так и гости из других стран — России, Украины и США. Гонки Bison Race представляют собой смесь трейлового бега и кроссфита. Участник должен за минимальное время преодолеть трассу, на которой размещаются искусственные (барьеры, электрический ток, горки, переноска тяжестей) и природные (овраги, болота, озера) препятствия.

Фото Дениса Костюченко