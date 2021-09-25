ФОТОФАКТ: В Минске 25 сентября проходят сельскохозяйственные ярмарки

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заводском районе посетить осеннюю ярмарку можно на площадке у "Чижовка-Арены" (с 9.00 до 16.00) и у МФК "Мандарин" по ул.Герасименко, 51 (с 8.00 до 16.20). Купить продукты в Ленинском районе можно на пр.Рокоссовского, 114 (с 10.00 до 16.00), а в Московском районе - на ул.Есенина, 9 (с 10.00 до 17.00). Торговля также организована в Партизанском районе по ул.Филимонова, 13/1, и ул.Пулихова, 15 (с 10.00 до 16.00), Первомайском районе по ул.Руссиянова, 1 (с 9.00 до 17.00), Советском районе в парке Дружбы народов (с 10.00 до 16.00), Фрунзенском районе на площадке у Ледового дворца спорта по ул.Притыцкого, 27 (с 9.00 до 16.00), и Центральном районе по ул.Каховской, 31 (с 9.00 до 16.00). В Октябрьском районе сельскохозяйственная ярмарка пройдет по ул.Асаналиева, 44, а также на площадке по ул.Барамзиной, 10а, в микрорайоне Сокол (c 10.00 до 16.00).

На ярмарках организована реализация плодоовощной, мясной и молочной продукции, рыбы озерно-речной, прудовой и продукции ее переработки, меда и продукции пчеловодства, саженцев, посадочных материалов и других товаров отечественного производства.-0-

Фото Сергея Шелега