ФОТОФАКТ: В Минске на площадке у Дворца спорта проходит ярмарка организаций потребительской кооперации

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в ярмарке принимает 20 организаций Белкоопсоюза со всех областей республики. Общая протяженность торговых рядов - более 150 метров.

В широком ассортименте представлены товары к пасхальному столу: куличи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и копчености, соления и квашения, а также фирменная продукция собственного производства предприятий кооперативной промышленности и общественного питания.

Для посетителей организована работа фудтрака, в меню которого представлены блюда, приготовленные на гриле и мангале, свежая выпечка, горячие напитки и многое другое.-0-

Фото Рамиля Насибулина