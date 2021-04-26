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26 апреля 2021, 11:23

Память жертв чернобыльской трагедии почтили в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске на улице Игнатенко прошло памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"35 лет назад произошла величайшая катастрофа, масштабы которой еще, наверное, предстоит оценить и нам, и нашим последователям. Люди, любящие свою страну, стоящие на защите ее законных прав и интересов, выполняли задачи по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. - Они беззаветно служили Родине и выполняли свою работу до последнего. К сожалению, многие из них, получив соответствующую дозу радиации, не смогли продолжить жизнь и умирали".

По словам министра, современные спасатели должны помнить о тех героях аварийно-пожарных спасательных служб, которые ликвидировали последствия той страшной катастрофы. "Ведь абсолютно не случайно Президент каждый год посещает эти регионы. Они возрождаются. Да, не все земли будут сегодня использовать для ведения хозяйственной деятельности. Поэтому создан Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, где проводится большой спектр научных работ", - отметил он.

Вадим Синявский напомнил, что каждые 5 лет готовится национальный доклад Беларуси о последствиях чернобыльской катастрофы. Сформирован очередной доклад. "И предварительные оценки этого серьезного, выверенного документа на основе научных разработок, исследований свидетельствуют о том, что наша страна беспрецедентно в отличие от других вкладывает в развитие пострадавших территорий, в ликвидацию последствий, социальную поддержку граждан, в реабилитацию и оздоровление детей, которые там проживают, в медицинское обеспечение. Это беспрецедентные вещи, о которых надо знать и помнить, - подчеркнул министр. - И сегодня, находясь на пострадавших территориях, Президент принимает очередные решения, которые будут отправной точкой развития этого региона, поддержания населения, которое там проживает. Это очень важно. Поэтому я уверен, двигаясь сообща, выполняя свои задачи по предназначению, мы будем отвоевывать у этой трагедии часть территорий, на которых можно вести хозяйственную деятельность".

Первый, самый жестокий удар, взяли на себя персонал и пожарные, которых называют "шеренгой №1", - Виктор Кибенок, Владимир Правик, Николай Титенок, Владимир Тишура, Николай Ващук, Василий Игнатенко.

Василий Игнатенко родом из деревни Сперижье Брагинского района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 года "За мужественные и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и устранении ее последствий", посмертно награжден орденом Красного Знамени. В Минске и Брагине именем Василия Игнатенко названы улицы, в Брагине отважному огнеборцу установлен памятник.

Ежегодно ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета гражданской защиты МЧС, юные спасатели собираются в столице на митинг, который проходит у мемориальной доски Василию Игнатенко. Память героев чтят минутой молчания.

В настоящее время в органах и подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям трудятся несколько десятков чернобыльцев-ликвидаторов.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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