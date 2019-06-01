В центре Минска появилась скульптура пожарного

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Музее пожарного и аварийно-спасательного дела прошла церемония открытия монументальной скульптуры. Возле здания музея на Городском Валу появился памятник пожарному, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Александр Худолеев

Скульптор Юрий Анушко изобразил пожарного-спасателя XIX - начала XX века с багром в руке, опирающегося на водяную помпу. За ним размещен фонарь с рындой - колоколом для звона при пожаре.

Юрий Анушко

Право скинуть церемониальную накидку было предоставлено первому заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Александру Худолееву и начальнику центра исследований в области безопасной жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Елене Дмитрук.

"Если загадать желание, потерев одну из пуговиц на форме пожарного, то оно обязательно сбудется", - уверены в МЧС.

После торжественного открытия все желающие смогли поучаствовать в обучающе-развлекательных викторинах и конкурсах, за победу в которых получали подарки. Кроме того, пришедшие могли насладиться мороженым "Волшебная книга МЧС", выпущенным специально к этому событию, а также подняться над музеем с помощью коленчатого подъемника МЧС и ощутить экстрим на аттракционе "Автомобиль-перевертыш".-0-

Фото Максима Гучека