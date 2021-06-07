Военно-медицинский институт открылся в БГМУ

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 7 июня 2021
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:24 Путин в разговоре с председателем Евросовета заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь Общество
18:24 В Беларуси 8 июня повышаются цены на автомобильное топливо Экономика
18:10 В Минске и Оршанском районе задержаны трое распространителей наркотиков Происшествия
18:07 Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков Общество
17:44 Только в единстве и согласии, услышав друг друга, мы сможем сохранить независимость - мнение Общество
17:42 Из Национального аэропорта Минск россиянин с фальшивым документом пытался улететь в Дубай Происшествия
17:34 Ученые США нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса В мире
17:32 Эффективность социального диалога в Беларуси подтверждена международными оценками - ФПБ Общество
17:31 Житель Добрушского района задержан за исполнение авторской песни с оскорблением Президента Происшествия
17:30 Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в видеорежиме 16 июня Общество
17:25 В Брестской области за неделю 291 пешехода привлекли к ответственности Регионы
17:19 В Минске за распространение сведений о частной жизни главы администрации района возбуждено уголовное дело Происшествия
17:18 В Бельгии с 9 июня начнется поэтапное снятие противокоронавирусных ограничений В мире
17:15 Люди, события и традиции - все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства Общество
17:13 Дальнобойщик использовал чужую карту водителя - выплатил 30 базовых штрафа Общество
17:01 Перед современными вызовами белорусам нужно объединиться для сохранения благополучия страны - Абель Общество
16:57 Санэпидслужба Минска оценила состояние столичных пляжей как удовлетворительное Регионы
16:54 В Могилеве обсудили меры по предупреждению коррупции Регионы
16:47 Больница №1 Минска возвращается к обычному режиму работы Регионы
16:44 ФОТОФАКТ: Оздоровительный сезон стартовал в детском реабилитационном центре "Пралеска" Регионы
16:41 Белорусские гребцы завоевали 5 наград на Большой московской регате Спорт
16:38 В Беларуси учредили День народного единства Президент
16:00 Рыболовный сезон в Витебской области открывается с 9 июня Регионы
15:44 Военно-медицинский институт открылся в БГМУ Регионы
15:35 В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией Регионы
15:34 Суд Гродненского района вынес приговор водителю за аварию с двумя погибшими Происшествия
15:24 Двигатель ММЗ успешно прошел испытания на швейцарской уборочной машине Экономика
15:03 Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси - эксперт Общество
15:02 Число погибших при столкновении поездов в Пакистане увеличилось до 50 В мире
15:01 В Гродненской области развернуто более 80 стационарных пунктов вакцинации Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
07 июня 2021, 15:44

Военно-медицинский институт открылся в БГМУ

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете сегодня открылся Военно-медицинский институт, передает корреспондент БЕЛТА.

"Созданием института мы хотим в одном месте сконцентрировать весь научный потенциал нашей военной медицины, чтобы готовить специалистов не только для нужд вооруженных сил, но и для других войск, воинских формирований и в целом структур национальной безопасности", - сказал на мероприятии заместитель министра обороны Андрей Жук.

Реорганизация военно-медицинского факультета - достаточно своевременный и правильный подход, уверен замминистра. "Меняется вооружение, формы и способы применения войск, сегодня есть возможность решать задачи небольшими группами и подразделениями, но с большим отрывом от основных сил, - подчеркнул Андрей Жук. - Чтобы выполнить правило первого часа - оказать своевременную медицинскую помощь - в условиях, когда эвакуация затруднена, на первый план выходит способность не только врачей, но и представителей военных структур оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Создавая этот центр, мы хотели повысить уровень грамотности военных медиков и способность военнослужащих оказывать первую медицинскую помощь".

Военно-медицинский институт создан на базе военно-медицинского факультета БГМУ. Он будет готовить кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Беларуси и других воинских формирований по специальности "лечебное дело", специализации "военно-медицинское дело", студентов Белгосмедуниверситета по программе офицеров медицинской службы запаса.

"Фундаментом для нового института стала 26-летняя деятельность военно-медицинского факультета БГМУ. Сделан большой объем работы - мы подготовили более 600 кадровых офицеров медицинской службы, свыше 3 тыс. студентов БГМУ, получивших погоны офицеров медицинской службы запаса, а также провели повышение квалификации для более чем 5 тыс. военных врачей", - сказал ректор БГМУ Сергей Рубникович.

Подготовка военных медиков проходит на высоком уровне. "В Военно-медицинском институте работают шесть докторов, столько же профессоров, 14 кандидатов медицинских наук и 15 доцентов. Четыре преподавателя - заслуженные работники здравоохранения, многие награждены знаками "Отличник здравоохранения Республики Беларусь" и "Отличник образования Республики Беларусь", - добавил ректор.

Помимо этого, в институте будет проходить переподготовку и повышение квалификации врачебный состав Вооруженных Сил, а для заинтересованных ведомств будут вести подготовку, специализацию и повышение квалификации специалистов медицинского профиля. В институте также будет повышать квалификацию профессорско-преподавательский состав медицинских вузов по военно-медицинской тематике.

Во время вступительной кампании 2021 года Военно-медицинский институт примет 30 абитуриентов.-0-

Фото Егора Павлющика

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы медицина
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Брестской области за неделю 291 пешехода привлекли к ответственности
Фото из архива Санэпидслужба Минска оценила состояние столичных пляжей как удовлетворительное
Фото из архива В Могилеве обсудили меры по предупреждению коррупции
Фото из архива Больница №1 Минска возвращается к обычному режиму работы
ФОТОФАКТ: Оздоровительный сезон стартовал в детском реабилитационном центре "Пралеска"
Фото из архива Рыболовный сезон в Витебской области открывается с 9 июня
Главное
Фото из архива В Беларуси учредили День народного единства
Лукашенко о развитии "Великого камня": исходить будем из интересов государства и инвесторов
Люди, события и традиции - все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства
Полный фурор! В столичном Театре эстрады определили лучший талант Белагропромбанка
Топ-новости
Новые условия для инвесторов и стартапов. Как изменится работа индустриального парка "Великий камень"
Путин в разговоре с председателем Евросовета заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь
Перед современными вызовами белорусам нужно объединиться для сохранения благополучия страны - Абель
Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков
Щекин: Запад перешел в наступление, не считаясь ни с международным правом, ни с презумпцией невиновности
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 июня из-за гроз
В Беларуси 8 июня повышаются цены на автомобильное топливо
Эффективность социального диалога в Беларуси подтверждена международными оценками - ФПБ
УСК: контент радикальных Telegram-каналов является формой информационной войны
Как переехать быстро и выгодно? Идеальный вариант – готовые дома в Minsk World!
МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары
Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в видеорежиме 16 июня
Белорусские гребцы завоевали 5 наград на Большой московской регате
За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378
ФОТОФАКТ: Оздоровительный сезон стартовал в детском реабилитационном центре "Пралеска"
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.