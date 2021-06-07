Военно-медицинский институт открылся в БГМУ

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете сегодня открылся Военно-медицинский институт, передает корреспондент БЕЛТА.

"Созданием института мы хотим в одном месте сконцентрировать весь научный потенциал нашей военной медицины, чтобы готовить специалистов не только для нужд вооруженных сил, но и для других войск, воинских формирований и в целом структур национальной безопасности", - сказал на мероприятии заместитель министра обороны Андрей Жук.

Реорганизация военно-медицинского факультета - достаточно своевременный и правильный подход, уверен замминистра. "Меняется вооружение, формы и способы применения войск, сегодня есть возможность решать задачи небольшими группами и подразделениями, но с большим отрывом от основных сил, - подчеркнул Андрей Жук. - Чтобы выполнить правило первого часа - оказать своевременную медицинскую помощь - в условиях, когда эвакуация затруднена, на первый план выходит способность не только врачей, но и представителей военных структур оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Создавая этот центр, мы хотели повысить уровень грамотности военных медиков и способность военнослужащих оказывать первую медицинскую помощь".

Военно-медицинский институт создан на базе военно-медицинского факультета БГМУ. Он будет готовить кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Беларуси и других воинских формирований по специальности "лечебное дело", специализации "военно-медицинское дело", студентов Белгосмедуниверситета по программе офицеров медицинской службы запаса.

"Фундаментом для нового института стала 26-летняя деятельность военно-медицинского факультета БГМУ. Сделан большой объем работы - мы подготовили более 600 кадровых офицеров медицинской службы, свыше 3 тыс. студентов БГМУ, получивших погоны офицеров медицинской службы запаса, а также провели повышение квалификации для более чем 5 тыс. военных врачей", - сказал ректор БГМУ Сергей Рубникович.

Подготовка военных медиков проходит на высоком уровне. "В Военно-медицинском институте работают шесть докторов, столько же профессоров, 14 кандидатов медицинских наук и 15 доцентов. Четыре преподавателя - заслуженные работники здравоохранения, многие награждены знаками "Отличник здравоохранения Республики Беларусь" и "Отличник образования Республики Беларусь", - добавил ректор.

Помимо этого, в институте будет проходить переподготовку и повышение квалификации врачебный состав Вооруженных Сил, а для заинтересованных ведомств будут вести подготовку, специализацию и повышение квалификации специалистов медицинского профиля. В институте также будет повышать квалификацию профессорско-преподавательский состав медицинских вузов по военно-медицинской тематике.

Во время вступительной кампании 2021 года Военно-медицинский институт примет 30 абитуриентов.-0-

Фото Егора Павлющика