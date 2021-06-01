ФОТОФАКТ: В Минске отмечают День защиты детей

Возле Дворца детей и молодежи
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 июня в честь Дня защиты детей на площадке Парка экстремальных видов спорта по улице Столетова прошел городской детский праздник "Тры гадзiны па роднай краiне". В его программе были концертные выступления, тематические мастер-классы, спортивные состязания.
Возле Дворца детей и молодежи прошла республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" и городской праздник, организованные сотрудниками МЧС.-0-
Фото Рамиля Насибулина
На площадке Парка экстремальных видов спорта по улице Столетова
Возле Дворца детей и молодежи