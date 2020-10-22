ФОТОФАКТ: В Минске продолжается формирование стабилизационного фонда сельскохозяйственной продукции

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабилизационный фонд Минска формируется активными темпами, планы по запасам картофеля и яблок выполнены почти на четверть. Основную нагрузку по хранению традиционно возьмет на себя УП "Партизанское" (на его долю приходится 91,3% запасов). Для этого подготовлены хранилища на трех площадках общей емкостью 58,8 тыс. т, большая часть оснащена холодильными установками. Запланированных объемов достаточно для их реализации в столице в межсезонный период с ноября по май. Дополнительно сами производители - сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и частные лица - реализуют свою продукцию напрямую на традиционных осенних сельхозярмарках.-0-

Фото Андрея Покумейко