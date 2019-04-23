ФОТОФАКТ: В Минске прошел конкурс горничных

Во время конкурса

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гостинице "Виктория Олимп" 23 апреля прошел финал городского конкурса "Минский мастер - 2019" по профессии горничной. Во время конкурса работницы столичных отелей состязались в мастерстве уборки номера.

Конкурс организован Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.-0-

Фото Оксаны Манчук

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