ФОТОФАКТ: В Минске прошел конкурс горничных

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гостинице "Виктория Олимп" 23 апреля прошел финал городского конкурса "Минский мастер - 2019" по профессии горничной. Во время конкурса работницы столичных отелей состязались в мастерстве уборки номера.
Конкурс организован Минской городской организацией Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.-0-
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