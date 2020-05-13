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Новости
15:48
В Польше 18 мая начнется третий этап смягчения карантина
В мире
15:38
Нацбанк прогнозирует рост кредитования населения в 2020 году на 15%
Экономика
15:25
В Беларуси выздоровели и выписаны 7711 пациентов с COVID-19
Общество
15:11
ФОТОФАКТ: В Минске цветут тюльпаны
Регионы
15:03
Россияне стали чаще умирать из-за алкоголя во время пандемии
В мире
15:00
Беларусь и МВФ продолжают диалог по привлечению быстрого финансирования - Нацбанк
Экономика
15:00
Белорусские банки рассмотрели около 3 тыс. обращений за кредитными каникулами
Экономика
15:00
Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года в пределах 5-6%
Экономика
15:00
Экобизнес вместе с Белинвестбанком. Как начать свое #экодело?
Экономика
14:55
К смертельной аварии в Новогрудском районе привело нарушение технологии укладки асфальта
Происшествия
14:42
В Светлогорске горел магазин
Происшествия
14:40
Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов
Культура
14:11
Молодежный Кубок мира по хоккею отменен
Спорт
14:04
Международная федерация тяжелой атлетики выделит национальным ассоциациям $500 тыс.
Спорт
13:48
Германия с 16 мая смягчает контроль на границах с соседними странами
В мире
13:37
Сильный ветер повредил 19 зданий в Могилевской области
Происшествия
13:21
В Таиланде впервые за 2 месяца не зафиксировано новых случаев COVID-19
В мире
13:20
Белорусский рубль на торгах 13 мая ослаб к трем основным валютам
Экономика
13:16
Оплатить пользование постельным бельем теперь можно в мобильном приложении БЖД
Общество
13:12
Задержали подозреваемого в смертельном ДТП под Минском
Происшествия
13:09
Памятник Герою Советского Союза Иону Солтысу устанавливают в Минске
Регионы
13:08
Взносы страховых организаций в I квартале выросли на 12,9%
Экономика
13:05
Крупнейший в мире туроператор сократит 8 тыс. сотрудников из-за пандемии
В мире
12:45
В Минске легковушка перевернулась из-за аварии
Происшествия
12:40
Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков пребывания в самоизоляции
Общество
12:38
Массовых отказов от летней брони в белорусских здравницах нет - Болбатовский
Общество
12:33
Количество пациентов с пневмониями в стационарах Витебской области снизилось с конца апреля на 20%
Регионы
12:32
Тест на COVID-19 за 15 минут: зачем, кому и какова эффективность
Общество
12:32
Направлять детей на оздоровление в стационарные лагеря предлагается не ранее 15 июня
Общество
12:22
Нужно оперативнее рассматривать вопросы ЖКХ на местах - Линевич
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13 мая 2020, 15:11
ФОТОФАКТ: В Минске цветут тюльпаны
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске цветут тюльпаны.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Памятник Герою Советского Союза Иону Солтысу устанавливают в Минске
Количество пациентов с пневмониями в стационарах Витебской области снизилось с конца апреля на 20%
Нужно оперативнее рассматривать вопросы ЖКХ на местах - Линевич
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Белорусские банки рассмотрели около 3 тыс. обращений за кредитными каникулами
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В Беларусь из Китая отправлена партия средств медицинского назначения весом 10 т
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Количество пациентов с пневмониями в стационарах Витебской области снизилось с конца апреля на 20%
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 14 мая
Центр по защите прав потребителей финансовых услуг предлагается создать в Беларуси
Платежную систему БЕЛКАРТ присоединят к Банковскому процессинговому центру
Нужно оперативнее рассматривать вопросы ЖКХ на местах - Линевич
Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов
ДОСЬЕ: К 115-летию легенды белорусской сцены Стефании Станюты
Фестиваль национальных культур в Гродно перенесен
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Судьбы, сложенные в треугольник
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Партизанская летопись
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