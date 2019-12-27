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11:05
"Белоруснефть" достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси
Экономика
11:01
Трехлетняя пассажирка пострадала в ДТП в Рогачеве
Происшествия
10:49
В Гродно пап с детьми приглашают на тренировки в спортзале
Регионы
10:41
В Ивьевском районе будут судить охотника, который случайно подстрелил своего знакомого
Происшествия
10:31
В Казахстане объявлен общенациональный траур
В мире
10:26
Нацбанк выпускает памятные монеты "Дзень анёла"
Экономика
10:23
В Гомеле спасатели помогли ребенку достать застрявшую между секциями радиатора руку
Происшествия
10:12
В Гомеле горели два автомобиля
Происшествия
10:11
Изделия кричевских школьников из бересты будут представлены на елке во Дворце Независимости
Культура
10:07
Русская православная церковь изменила правила крещения
В мире
09:31
Расширен перечень товаров, на которые не действует законодательство о закупках за счет собственных средств
Экономика
09:24
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 28 человек
В мире
09:14
Ростислав Вергун стал главным тренером баскетболистов сборной Беларуси
Спорт
09:07
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
Регионы
09:00
Крушение самолета в Казахстане: 60 выжившим оказана медицинская помощь
В мире
09:00
Плюсы первой покупки: почему новостройка предпочтительнее вторичного рынка
Общество
09:00
Благотворительному проекту Белагропромбанка "Прикосновения" - 2 года
Общество
08:52
Витебская 103-я десантная бригада празднует 75-летие
Регионы
08:38
В Брестской области с аукционов продали 105 объектов недвижимости
Регионы
08:20
Вакансии продавцов и рабочих специальностей предложат на мини-ярмарке в Гомеле
Регионы
08:13
БЖД в 2019 году направила около Br600 млн на реализацию инвестпроектов
Экономика
08:09
На пожаре в Гродно погиб пенсионер
Происшествия
08:02
"Заниматься погодой времени практически нет" - белорусский Дед Мороз принимает до 6 тыс. туристов в день
Регионы
08:01
В Бобруйске на пожаре пострадал мужчина
Происшествия
07:45
Рождественский концерт-фестиваль органной и хоровой музыки пройдет в Полоцке
Афиша
07:40
В Минске в ДТП погибла пешеход: за рулем была пьяная именинница
Происшествия
07:18
Народный артист России Эммануил Виторган отмечает 80-летие
Культура
07:11
В Казахстане после взлета разбился пассажирский самолет, есть погибшие
В мире
07:05
Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Светлану Лясун
Президент
07:00
Картина дня: кадровые решения Президента, возвращение мобильных датчиков скорости и подготовка к Венскому балу
Общество
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Регионы
27 декабря 2019, 09:07
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выпал снег.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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Минск
Новости рубрики Регионы
В Гродно пап с детьми приглашают на тренировки в спортзале
Витебская 103-я десантная бригада празднует 75-летие
В Брестской области с аукционов продали 105 объектов недвижимости
Вакансии продавцов и рабочих специальностей предложат на мини-ярмарке в Гомеле
"Заниматься погодой времени практически нет" - белорусский Дед Мороз принимает до 6 тыс. туристов в день
В прокуратурах Минска и Минской области сменились руководители
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Плюсы первой покупки: почему новостройка предпочтительнее вторичного рынка
В Казахстане объявлен общенациональный траур
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Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен
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Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области
Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске
Официальный визит Президента Казахстана в Беларусь планируется в 2020 году
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В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации
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