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Новости
16:00
В Беларуси выздоровели и выписаны 97 318 пациентов с COVID-19
Общество
15:56
В Минске легковушка при перестроении столкнула авто на трамвайные пути
Происшествия
15:52
МТС предоставил медикам безлимит интернета и 3000 минут во все сети
Общество
15:47
Минчанин украл из магазина конфеты
Происшествия
15:43
Правительство утвердило план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2021 год
Экономика
15:41
Кривошеев: ОБСЕ закрыла глаза на травлю и атаки на журналистов госСМИ Беларуси
Общество
15:35
"Минск в кладбище превращать нельзя" - Лукашенко поручил навести порядок в столице
Президент
15:31
ФОТОФАКТ: Коллекция новогодних елочных шаров представлена на выставке в Витебске
Культура
15:23
В Гомельском госцирке планируют сформировать собственную труппу артистов
Регионы
15:22
В Минске вводятся дополнительные меры по наведению порядка и дисциплины
Регионы
15:19
В Беларуси созданы благоприятные условия для развития и самореализации молодежи - Карпенко
Общество
15:18
В Беларуси с начала года сократилось число убыточных сельхозорганизаций
Экономика
15:14
В Москве простились с Арменом Джигарханяном
В мире
15:14
Беларусь и Россия заинтересованы в совместных проектах в области оценки качества образования
Общество
15:13
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
Регионы
15:11
Лучших участковых инспекторов милиции наградили в Минске
Регионы
15:07
Уникальную операцию по имплантации клапана легочной артерии провели в РНПЦ детской хирургии
Общество
15:00
Минкультуры приглашает поучаствовать в обсуждении проекта изменений в Кодекс о культуре
Культура
15:00
Назван состав сборной Беларуси по дзюдо на ЧЕ-2020 в Праге
Спорт
14:53
Возле Верховной рады очередная акция протеста, сообщают о столкновениях
В мире
14:49
Под Логойском выявлена нарколаборатория: изъято около 2,5 кг психотропов
Происшествия
14:47
Новый резидент СЭЗ "Минск" будет производить кровельные и фасадные материалы
Регионы
14:45
Институт прикладной физики НАН будет сотрудничать с украинским Институтом черной металлургии
Общество
14:44
Давыдько: в современном мире важно соблюдать не только эпидемиологическую, но и информационную гигиену
Общество
14:42
Подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году
Общество
14:26
Тепло вернулось в дома жителей столичного микрорайона Новая Боровая
Регионы
14:23
Число белорусских миротворцев в Ливане планируют увеличить
Общество
14:08
Более 30 тыс. деревьев высадили в Бресте в этом году
Регионы
14:06
Минздрав рассказал, в каких медучреждениях оказывают помощь при травмах
Общество
13:52
Спортивные федерации довольны условиями для подготовки белорусских атлетов к Олимпиаде
Спорт
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Регионы
17 ноября 2020, 15:13
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
Фото из архива
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег выпал в Минске 17 ноября.-0-
Фото Оксаны Манчук
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В Гомельском госцирке планируют сформировать собственную труппу артистов
В Минске вводятся дополнительные меры по наведению порядка и дисциплины
Лучших участковых инспекторов милиции наградили в Минске
Новый резидент СЭЗ "Минск" будет производить кровельные и фасадные материалы
Тепло вернулось в дома жителей столичного микрорайона Новая Боровая
Более 30 тыс. деревьев высадили в Бресте в этом году
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Лукашенко: нужно уловить момент оживления мирового производства и использовать сложившуюся конъюнктуру
Лукашенко отметил ощутимую помощь от России и Китая в непростое для Беларуси время
Рапота: открытие АЭС дает возможности для развития мирных ядерных исследований в Беларуси
А теперь – "Вальс"! В комплексе Minsk World приемка нового дома и лучшие условия на недвижимость весь ноябрь!
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Лукашенко: позиция Польши и Литвы по Беларуси может перечеркнуть многие достижения в наших отношениях
"Минск в кладбище превращать нельзя" - Лукашенко поручил навести порядок в столице
Макей: вокруг Беларуси происходит откровенная геополитическая борьба
Кривошеев: ОБСЕ закрыла глаза на травлю и атаки на журналистов госСМИ Беларуси
В Беларуси созданы благоприятные условия для развития и самореализации молодежи - Карпенко
Спортивные федерации довольны условиями для подготовки белорусских атлетов к Олимпиаде
Подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году
Федерация хоккея Беларуси и Parimatch определили первых лауреатов грантов для пресс-служб белхоккея
В Беларуси с начала года сократилось число убыточных сельхозорганизаций
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Уникальную операцию по имплантации клапана легочной артерии провели в РНПЦ детской хирургии
Тема коллективной безопасности обсуждалась на заседании Комитета секретарей совбезов ОДКБ
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