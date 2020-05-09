Мирного неба над головой и долгих лет жизни ветеранам - Могилев встречает День Победы

9 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония возложения цветов прошла у Вечного огня на площади Славы в Могилеве. Почтить память погибших и выразить благодарность тем, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны, собрались представители Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, депутатского корпуса, трудовых коллективов, силовых структур, ветеранских и молодежных объединений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы искренне благодарим всех, кто завоевал нам Победу. Тех, кто подарил нам светлое настоящее. Мы должны дорожить именами наших героев и их подвигами, - отметил председатель облисполкома Леонид Заяц. - И на примере отцов, дедов, прадедов, которые бесстрашно встали на защиту Родины, воспитывать следующие поколения - тех, кто будет дальше помнить, хранить и передавать потомкам историю Великой Победы. Ныне живущим я желаю мирного неба над головой, а нашим ветеранам - долгих лет жизни".

Председатель могилевского облисполкома Леонид Заяц и Помощник Президента Республики Беларусь - инспектор Могилевской области Александр Субботин с представителями облисполкома возлагают цветы к вечному огню.

Отдать дань памяти своим боевым товарищам пришел ветеран войны Андрей Тимофеевич Андрейчиков. Он подчеркнул, что в такой день невозможно оставаться дома.

"Во время войны я служил в пехоте. Я видел, как погибали мои друзья, которые шли буквально в нескольких шагах от меня. Нас косили пулеметы, на нас шли танки - а мы шли им навстречу. Потому что за спинами нас, солдат, остались страна, дома и семьи. Мне повезло выжить: уже на окраине Берлина меня зацепило осколком, и 9 мая 1945 года я встретил в госпитале в польском городе Ченстохове. Такая пальба началась у госпиталя в этот день. Я уже думал немцы прорвались. А потом в палату забежала медсестра и сказала, что солдаты стреляют всем, что у кого осталось, потому что пули больше не нужны - война кончилась, - рассказывает ветеран. - И теперь, когда мне уже 95-й год, я прихожу сюда вспомнить тех, кто навсегда остался на той войне. Их нет в живых, но они продолжают жить в нашей памяти. Никогда не забывайте их! Они отдали самое дорогое за наш сегодняшний день. С Днем Победы!"

К Вечному огню пришла и семья Ганьковых. "Для нас добрая традиция, каждое 9 мая приходить к Вечному огню с цветами. Потому что история Великой Отечественной войны не прошла мимо нашей семьи - воевали деды. Им почастливилось остаться в живых. А есть тысячи семей, к которым их родные не вернулись, - отмечает Янина Ганькова. - Важно передавать память об этой трагической части белорусской истории детям. Они должны знать ее, помнить и гордиться своими предками. И каждый раз в День Победы мы приходим всей семьей, чтобы вместе поблагодарить ветеранов и вспомнить тех героев, которых война не вернула".-0-

Фото Мариам Табагари