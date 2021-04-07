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Новости
10:10
В Червенском районе из-за аварии без воды были детский сад-средняя школа и 173 жилых дома
Происшествия
10:06
Криминальную комедию "Кукла-Фикус-Магазин" покажут в Новом драматическом театре
Афиша
09:58
В Борисовском районе при пожаре в доме погибла женщина
Происшествия
09:57
Аналитик БИСИ: при интерпретации истории ради политических целей нельзя пересекать красные линии
Общество
09:51
В Украине зафиксировали рекордное число летальных случаев от коронавируса
В мире
09:46
Золотовалютные резервы Беларуси за март снизились на 2,5% до $6,9 млрд
Экономика
09:44
Дрон с сигаретами перехватили в Брестском районе
Происшествия
09:40
Гражданку Литвы могут выслать из Беларуси за участие в несанкционированном митинге
Происшествия
09:38
ФОТОФАКТ: В Могилеве в разгар весны выпал снег
Регионы
09:20
Жители Кыргызстана публикуют видео падающего небесного тела, похожего на метеорит
В мире
09:15
Более 2 тыс. устройств птицезащиты установили филиалы "Минскэнерго"
Регионы
09:12
В Гомеле квест "Сокровища галереи" приоткроет детям тайну искусства
Культура
09:08
В Гвинее возросло количество заболевших лихорадкой Эбола
В мире
09:07
Столетнюю сельчанку спасли при пожаре в Шарковщинском районе
Происшествия
09:02
В Риме протесты против карантина вылились в столкновения с полицией
В мире
09:00
Ежегодный конкурс "Пасха в Minsk World" начинает принимать заявки. Любой может выиграть денежный приз!
Общество
09:00
Комплексное транспортное решение: по Минску начнут ездить автобусы МАЗ третьего поколения
Общество
08:57
Мобильные датчики контроля скорости работают в семи местах Минска
Регионы
08:52
В Минске в пяти местах продолжат наносить дорожную разметку
Регионы
08:47
На предприятии в Минске произошел пожар в цеху
Происшествия
08:39
Первую очередь областного онкодиспансера в Гродно введут в 2021 году
Регионы
08:16
Бронзовый бюст Гагарина откроют в Томашовке в День космонавтики
Регионы
08:09
Во Флориде устранили угрозу утечки токсичных отходов
В мире
08:00
Приложение Оплати.Бизнес™ . Почему это выгодно?
Общество
07:51
Хоккеист минского "Динамо" Илья Соловьев подписал контракт новичка с "Калгари Флэймз"
Спорт
07:44
Парк аттракционов в Могилеве планирует начать работу в этом месяце
Регионы
07:34
В Витебске откроется тематическая выставка к 60-летию первого полета человека в космос
Афиша
07:28
В Брестской области более половины постояльцев домов-интернатов привили от коронавируса
Регионы
07:19
В Бресте при пожаре в многоквартирном доме спасены два человека
Происшествия
07:13
Акцию "Здоровье для всех" проведет БОКК в Гомельской области
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07 апреля 2021, 09:38
ФОТОФАКТ: В Могилеве в разгар весны выпал снег
7 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. 7 апреля в Могилеве выпал снег.-0-
Фото Олега Фойницкого
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погода
фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Более 2 тыс. устройств птицезащиты установили филиалы "Минскэнерго"
Мобильные датчики контроля скорости работают в семи местах Минска
В Минске в пяти местах продолжат наносить дорожную разметку
Первую очередь областного онкодиспансера в Гродно введут в 2021 году
Бронзовый бюст Гагарина откроют в Томашовке в День космонавтики
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Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 25% площадей
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На I Играх стран СНГ разыграют 193 комплекта медалей в 16 видах спорта
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