ФОТОФАКТ: В Могилеве высаживают деревья для создания заградительной зеленой зоны

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около тысячи лиственных деревьев в течении недели высадят для создания заградительной зеленой зоны на территории прилегающей к ИООО "Кроноспан ОСБ" и ИООО "Омск Карбон Могилев". Высадку уже начали.

В мероприятии принимают участие администрация СЭЗ "Могилев", городская организация ОО БРСМ, работники Вильчицкого лесничества и указанных предприятий.-0-

Фото Олега Фойницкого

Кристина Лисина

Инструктирует лесничий Вильчецкого лесничества Андрей Савонькин