ФОТОФАКТ: В Могилеве высаживают деревья для создания заградительной зеленой зоны

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около тысячи лиственных деревьев в течении недели высадят для создания заградительной зеленой зоны на территории прилегающей к ИООО "Кроноспан ОСБ" и ИООО "Омск Карбон Могилев". Высадку уже начали.
В мероприятии принимают участие администрация СЭЗ "Могилев", городская организация ОО БРСМ, работники Вильчицкого лесничества и указанных предприятий.-0-
Фото Олега Фойницкого
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