ФОТОФАКТ: В Могилевской области формируют стабфонд плодоовощной продукции

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области планируется заложить фонд сельскохозяйственной продукции для обеспечения жителей региона в межсезонный период на уровне прошлого года. Так, будет запасено 3,7 тыс. т картофеля, более 1,8 тыс. т капусты, 860 т репчатого лука, 800 т моркови, 700 т свеклы и 500 т яблок. Стабфонд будет сформирован в ноябре этого года.

Уже заложен картофель, яблоки, свекла и лук, а в конце октября - ноябре приступят к закладке моркови и капусты. Таким образом, запасы на межсезонный период будут формироваться по мере уборки сельскохозяйственных культур.

Участие в закладке принимают 11 субъектов хозяйствования - как государственные предприятия, так и крестьянско-фермерские хозяйства. В их числе СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района, ОАО "Александрийское" Шкловского района, ОАО "Фирма "Кадино", КФХ Зайцева Василия Михайловича Могилевского района, КФХ "Диана" Шкловского района, ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" Кировского района и другие. Во всех этих сельскохозяйственных организациях созданы необходимые условия, чтобы весь период хранения и реализации овощи и фрукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств.-0-

Фото Олега Фойницкого