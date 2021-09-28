Минирование и вооруженное нападение: в могилевской СШ №46 отработали действия при ЧС

28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В могилевской СШ №46 отработали алгоритм поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. Учебно-тренировочное мероприятие вошло в программу областного семинара главного управления по образованию Могилевского облисполкома и областного управления Департамента охраны МВД, передает БЕЛТА.

"В настоящее время вопросы безопасности становятся очень актуальными, им уделяется намного больше внимания, чем раньше, - подчеркнула начальник управления по образованию Могилевского горисполкома Ирина Рыбакова. - Так, еще некоторое время назад мы регулярно отрабатывали с учащимися только эвакуацию, например, пожарную. Сейчас появилась необходимость выработать порядок действий и при других видах угроз, в том числе и террористических. Дети и учителя должны четко понимать, как себя вести в сложившейся ситуации. Например, при пожаре и угрозе минирования экстренно покинуть школу, а вот при возможном нападении на учебное заведение - наоборот, забаррикадироваться в классе и заблокировать все выходы".

Областной семинар собрал начальников структурных подразделений райисполкомов и администраций районов Могилева и Бобруйска, а также руководителей учреждений образования областного центра. Он включил в себя теоретическую часть, в том числе с демонстрацией фильма о правилах поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, и практический этап. Последний состоял из двух учебно-тренировочных ситуаций: первая - нахождение на территории учебного учреждения вооруженного человека, вторая - поступление сообщения о минировании учебного заведения.

По мнению организаторов, моделирование таких ситуаций позволит учителям и учащимся в случае возникновения реальной опасности отработать четкий алгоритм действий, необходимый для предупреждения возможной угрозы и ее последствий. Однако если другие службы, в частности МЧС, акцентируют внимание на способах профилактики ситуаций техногенного характера, то вневедомственная охрана нацелена на предупреждение происшествий с участием третьих лиц и их противоправных посягательств в отношении школьников и учителей.

"На семинаре мы рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в учреждениях образования с учетом современных реалий и требований, которые сегодня предъявляет время, - отметил начальник Ленинского (г. Могилева) отдела Департамента охраны МВД полковник милиции Алексей Бараболя. - На уровне Министерства образования и МВД принимаются всевозможные меры, чтобы повысить уровень безопасности в учебных заведениях. Так, все школы и детские сады оборудованы кнопками тревожной сигнализации, что позволяет оптимизировать время подачи сигнала тревоги, оказания помощи и периода реагирования на возникающую угрозу. Только совместными усилиями мы можем предупредить или минимизировать последствия угрозы в отношении наших детей. Как показывает практика, мало получить теоретические навыки, их еще надо отработать на практике: чем больше мы тренируемся, тем более эффективно и слаженно срабатываем при необходимости".

В средней школе №46 Могилева обучаются почти 1,4 тыс. детей. Тренировочные эвакуации на случай возникновения в учреждении образования внештатной ситуации проводятся несколько раз в год, поэтому и дети, и педагоги знают, как себя вести. "Мы уделяем должное внимание всем вопросам безопасности, - подчеркнула директор школы Надежда Мешкова. - У нас повсеместно размещены планы эвакуации, работает пост охраны, есть тревожная кнопка, действует пропускная система - в здание школы можно войти только по электронной карте учащегося. У нас много новинок безопасности. Например, установлена система дымоудаления: при задымлении помещения срабатывают датчики и автоматически открываются окна и двери. Также на территории школы организована безбарьерная среда для детей с ограниченными физическим возможностями, это делает их перемещение, в том числе и экстренное, удобным и беспрепятственным".

Особое внимание во время проведения семинара было уделено вопросу работы с родителями, которых не всегда останавливает пропускной режим. "К сожалению, родители все реже с должным пониманием относятся к строгому пропускному режиму в учреждениях образования, который предполагает вход только по удостоверяющим личность документам, - подчеркнула Ирина Рыбакова. - Они пытаются зайти в школу по любому вопросу, что создает определенные сложности. И это также надо прорабатывать, так как требования безопасности должны распространяться на всех - это залог безопасности наших детей".-0-

Фото Олега Фойницкого