ФОТОФАКТ: В Мозыре проходит областной агрофестиваль "Дажынкi -2020"

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тружеников села Гомельского региона, показавших лучшие результаты на уборочной этого года, чествуют на областном празднике "Дажынкі-2020", который проходит в Мозыре. Город на время превратился в фестивальную площадку. Для участников и гостей "Дажынак" работает выставка сельскохозяйственной техники. Гостям праздника предлагают попробовать продукцию предприятий области на выставке-дегустации и пройтись по тематическим подворьям. Завершатся областные "Дажынкі-2020" праздничным салютом.-0-

Фото Сергея Холодилина

Во время осмотра сельскохозяйственной выставки

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время осмотра сельскохозяйственной выставки

На сельхозвыставке

На празднике

Во время концерта

Участница агрофестиваля Даша Гришковец

Победитель областных "Дажынак" из Рогачевского района комбайнер Сергей Карпенко

Победители областных "Дажынак" из Буда-Кошелевского района (слева направо) Василий Головацкий и Дмитрий Карпов