ФОТОФАКТ: В Наровлянском районе проходит республиканский турслет инвалидов-колясочников "Полесские зори"

6 августа, Наровля /Корр. БЕЛТА/. В Наровлянском районе начался 22-й открытый республиканский туристический слет инвалидов-колясочников "Полесские зори". Он проходит при поддержке Министерства спорта и туризма и является самым массовым в стране. В нынешнем году в турслете участвуют 18 команд из всех регионов Беларуси.-0-

Фото Сергея Холодилина

Участница слёта Евгения Панфиленко из Ельска

Первый заместитель председателя Наровлянского райисполкома Наталья Коваль во время выступления на открытии слёта