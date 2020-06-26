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26 июня 2020, 07:44

ФОТОФАКТ: В небе над Гродно можно было наблюдать серебристые облака

26 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серебристые облака можно было наблюдать в ночь с 25 на 26 июня в небе над Гродно. Серебристые облака - сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие на высоте 76-85 км над поверхностью Земли и видимые в глубоких сумерках.

Серебристые облака состоят из кристалликов водяного льда очень малого размера, которые образуются из микрочастиц пыли предположительно космического происхождения (из микрометеоров). Такие облака образуются только летом, когда температура в мезосфере снижается до минимума.-0-

@beltanews

Фото Леонида Щеглова

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