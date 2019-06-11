ФОТОФАКТ: В небе над Гродно наблюдалось редкое атмосферное явление - серебристые облака

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В небе над Гродно в ночь с 10 на 11 июня наблюдалось редкое атмосферное явление - серебристые облака.

Возникают такие облака в мезосфере на высоте 80-85 км над землей. Обычно их можно увидеть летом, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие, чем мезосфера, слои атмосферы в это время находятся в земной тени.-0-

Фото Леонида Щеглова