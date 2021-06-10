ФОТОФАКТ: В Новогрудском замке продолжается реконструкция

10 июня, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. В этом году планируется завершить один из этапов реконструкции руин Новогрудского замка, включающий строительство организованного водоотвода с территории детинца, а также усиление склона от Костельной башни до Входной башни с устройством дренажной системы у основания вала.-0-

Фото Павла Орловского

Башня Щитовка

Костельная башня после реконструкции

Новогрудское ПМС выполняет работы по сооружению водоотвода с территории замка. Главный инженер Новогрудского ПМС Юрий Романюк.

Сооружение водоотвода с территории замка

Работы по усилению склона от Костельной башни до Входной башни с устройством дренажной системы у основания вала

Мастер Новогрудского ПМС Сергей Криворучка изучает документацию

Малые ворота замка