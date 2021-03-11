ФОТОФАКТ: В Петриковском районе подтоплен участок автодороги Лучицы-Хвойня

11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе зафиксирован подъем уровня воды в реке Птичь и на пойме реки, который стал причиной подтопления участка автодороги Лучицы-Хвойня. Транспортное сообщение для легкового автотранспорта закрыто, поскольку уровень поднятия воды в течение последних суток меняется от 25 до 35 см, а контроль за уровнем воды ведется ежедневно.-0-
Фото Сергея Холодилина
Администратор Лучицкого лесничества Сергей Яковец во время контроля за уровнем воды на подтопленном участке автодороги