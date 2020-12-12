ФОТОФАКТ: В поместье белорусского Деда Мороза прошло праздничное мероприятие "Беловежская сказка - 2020"

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В поместье белорусского Деда Мороза 12 декабря прошло праздничное мероприятие "Беловежская сказка - 2020". Гости смогли увидеть нарядную новогоднюю елку, украшенную гирляндами из разноцветных лампочек, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также заглянуть на почту к волшебнику. С 2003 года Дед Мороз круглогодично встречает посетителей в своем поместье, читает и отвечает на присланные письма, поддерживает порядок в своих владениях.

Фото Егора Павлющика