ФОТОФАКТ: В поселке Ченки Гомельского района начали возводить новый микрорайон

декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В поселке Ченки Гомельского района начали возводить новый микрорайон, в котором будут построены 10 многоэтажных домов, а новоселами станут 1160 семей, большинство из которых многодетные и имеющие право на строительство льготного жилья.

Дома на каждом участке закольцованы и издалека на фоне окружающего пейзажа напоминают горку, отсюда и рабочее название нового микрорайона - Ченковская Горка.

Первые пять высотных домов, один из которых уже сдан в эксплуатацию летом нынешнего года, возводят специалисты ОАО "Гомельский ДСК". Строительство второго дома планируется завершить до конца текущего года.

Монтажник ОАО "Гомельского ДСК" Дмитрий Алиферов

Сварщик ОАО "Гомельского ДСК" Антон Грышук

Водитель ОАО "Гомельского ДСК" Валерий Сирож

Фото Сергея Холодилина