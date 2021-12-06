ФОТОФАКТ: В поселке Ченки Гомельского района начали возводить новый микрорайон

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 6 декабря 2021
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:11 Проект положения о спортивных столицах Содружества согласован на экспертном уровне Общество
18:10 Военный комитет ОДКБ рассмотрит угрозы безопасности, развитие авиации и ПВО Общество
18:05 ФОТОФАКТ: Очередь на пункте пропуска "Козловичи" Регионы
18:00 Жительницу Добруша спасла от потери Br8 тыс. профилактическая листовка Происшествия
17:56 Беженец из ТЛЦ: респект Беларуси за помощь нам Общество
17:50 БЖД провела пробный пуск электровоза по участку Светлогорск-на-Березине - Калинковичи Общество
17:43 БЖД назначила дополнительные поезда в дни новогодних праздников в сообщении с Россией Общество
17:42 Нотариусы Минской области за 10 месяцев сделали в 4 раза больше выездов в агрогородки, чем за весь 2019 год Регионы
17:41 Касперович: в Беларуси не планируют отказываться от заочной формы обучения Общество
17:25 Эксперт о кадровой политике: учреждения образования мобильно реагируют на потребности рынка труда Общество
17:17 Более 2,9 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 Общество
17:12 Наибольший рост промпроизводства среди стран ЕАЭС в январе-октябре наблюдался в Беларуси Экономика
17:10 Касперович: в образовательном процессе нужно стимулировать познавательную активность молодежи Общество
17:04 Жителя Брестского района подозревают в незаконной охоте на косулю Происшествия
17:03 Два человека погибли в ДТП под Калинковичами Происшествия
16:59 Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 22 В мире
16:50 Белагропромбанк развивает сотрудничество с банками КНР Экономика
16:49 Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" за 10 месяцев увеличил экспорт в Китай в 2,5 раза Регионы
16:46 ФОТОФАКТ: В поселке Ченки Гомельского района начали возводить новый микрорайон Регионы
16:45 Касперович: профориентационную работу в школах надо проводить эффективно и современными методами Общество
16:22 Российский эксперт: Беларусь остановила продвижение Западом технологий цветных революций в мире Общество
16:19 Национальное агентство по обеспечению качества образования создадут в Беларуси Общество
16:13 Гурский: санкционная политика Запада создает дополнительные стимулы для развития отношений с Китаем Экономика
16:11 Два работника столичных предприятий присвоили более 600 л дизтоплива Происшествия
16:10 Беларусь и Турция обсудят проект соглашения о свободной торговле услугами Экономика
16:05 Торжества к столетию БГМУ пройдут 13-17 декабря Общество
16:05 Коктыш: Польша на фоне миграционного кризиса задает стандарты жестокости Общество
15:58 Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента Лиозненского района Регионы
15:34 Новым канцлером Австрии стал Карл Нехаммер В мире
15:31 Житель Гродно приговорен к 1,5 годам колонии за подготовку к массовым беспорядкам Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
06 декабря 2021, 16:46

ФОТОФАКТ: В поселке Ченки Гомельского района начали возводить новый микрорайон

декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В поселке Ченки Гомельского района начали возводить новый микрорайон, в котором будут построены 10 многоэтажных домов, а новоселами станут 1160 семей, большинство из которых многодетные и имеющие право на строительство льготного жилья.

Дома на каждом участке закольцованы и издалека на фоне окружающего пейзажа напоминают горку, отсюда и рабочее название нового микрорайона - Ченковская Горка.

Первые пять высотных домов, один из которых уже сдан в эксплуатацию летом нынешнего года, возводят специалисты ОАО "Гомельский ДСК". Строительство второго дома планируется завершить до конца текущего года.

Монтажник ОАО "Гомельского ДСК" Дмитрий Алиферов
Монтажник ОАО "Гомельского ДСК" Дмитрий Алиферов

Сварщик ОАО "Гомельского ДСК" Антон Грышук
Сварщик ОАО "Гомельского ДСК" Антон Грышук

Водитель ОАО "Гомельского ДСК" Валерий Сирож
Водитель ОАО "Гомельского ДСК" Валерий Сирож

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель жилье
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Очередь на пункте пропуска "Козловичи"
Фото из архива Нотариусы Минской области за 10 месяцев сделали в 4 раза больше выездов в агрогородки, чем за весь 2019 год
Фото из архива Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" за 10 месяцев увеличил экспорт в Китай в 2,5 раза
Во время встречи Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента Лиозненского района
Фото birdwatch.by "Ресторан" с видом на Лесную: всю зиму можно онлайн наблюдать за жизнью птиц в Беловежской пуще
Фото mogilevnews.by В Могилеве устанавливают главную новогоднюю елку области
Главное
"Нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем". Лукашенко о главных принципах подбора кадров
Лукашенко в январе обратится с посланием к народу и парламенту
Беларусь объявила о конкретных мерах в ответ на санкции Запада
Куда ВЫГОДНО и БЕЗОПАСНО вложить деньги?
Топ-новости
Новые замминистры в Минздраве, Минлесхозе, Минтруда и Минюсте. Лукашенко согласовал назначения
Белорусские дипломаты назначены послами по совместительству в четырех странах
Лукашенко о санкциях: причин, чтобы сложить руки на груди и умирать, сегодня нет
"Общество сильно изменилось". Лукашенко рассказал о проведенном в Беларуси социсследовании
Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента Лиозненского района
Белагропромбанк развивает сотрудничество с банками КНР
Гурский: санкционная политика Запада создает дополнительные стимулы для развития отношений с Китаем
Более 2,9 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Национальное агентство по обеспечению качества образования создадут в Беларуси
Шпаковский о причинах миграционного кризиса: интервенции Запада и его нежелание решать проблему с Беларусью
Беженка в ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь, в такую погоду в лесу мы бы умерли
Коротченко: Лукашенко инициативой о размещении в Беларуси ядерного оружия ответил на угрозы Запада
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1312 пациентов с COVID-19, выписаны 1126
Стома: появление новых штаммов коронавируса подстегнет бустерную вакцинацию против COVID-19
"Золотая шайба" и "Снежный снайпер": в столице начали подготовку к спортивным праздникам
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.