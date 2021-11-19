ФОТОФАКТ: В повышенном спросе у беженцев – чипсы и газировка. Ажиотаж у автолавки в ТЛЦ

19 ноября, /Корр. БЕЛТА/. Автолавка, которая работает днем на территории транспортно-логистического центра, пользуется повышенным спросом у беженцев. Они сами попросили организовать торговую точку в центре временного пребывания.

В ТЛЦ находятся около 2 тыс. беженцев. Центр временного пребывания был организован по поручению Президента Беларуси. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить беженцев всем необходимым. Здесь организовано горячее питание, есть вода, спальные принадлежности, пункт вакцинации, круглосуточно дежурят медики. Ежедневно в ТЛЦ беженцам доставляют около 8 тонн продуктов.-0-