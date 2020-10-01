ФОТОФАКТ: В садах СПК "Прогресс-Вертелишки" идет сбор урожая яблок

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Площадь садов в СПК "Прогресс-Вертелишки" 60 га. Всего в 2020 году планируют собрать 2 600 т яблок. На 30 сентября в хозяйстве уже собрали 1 200 т яблок 15 сортов. Урожайность составила 420 ц/га. 1 600 т садоводы планируют отправить на хранение. Остальные осенние яблоки реализовать в торговых сетях.-0-

Фото Леонида Щеглова

В садах СПК "Прогресс-Вертелишки" идет сбор урожая яблок

Анжелика Гаркуша

Никита Пилец собирает яблоки в саду СПК "Прогресс-Вертелишки"

Анжелика Гаркуша

Илья Ситкевич и Анжелика Гаркуша