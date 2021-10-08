ФОТОФАКТ: Рыбное хозяйство "Тремля" Петриковского района

8 октября, Петриков /Корр. БЕЛТА/. Рыбоводы хозяйства уже выловили и поставили в торговую сеть Гомельщины более 100 т товарной рыбы: карпа, леща, толстолобика, карася, белого амура и щуки. До конца сезона в хозяйстве планируют выловить еще около 200 т рыбы. В настоящее время в рыбхозе производится отлов карпа-производителя для перемещения его в зимовальные ямы.-0-

Фото Сергея Холодилина

Главный рыбовод Николай Клещёв

Отлов карпа

Рыбак Александр Шибут